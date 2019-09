STF pode adotar meio termo em julgamento que ameaça sentenças da Lava Jato

Caminho do meio Integrantes do Supremo acreditam que a corte pode adotar solução salomônica ao julgar caso que põe em xeque dezenas de sentenças da Lava Jato. Na quarta (25), os ministros devem decidir se, obrigatoriamente, réus devem apresentar alegações finais após delatores.

Caminho do meio 2 Uma das possibilidades é garantir a prerrogativa apenas àqueles que reivindicaram o direito de falar por último na primeira instância. A maioria da 2ª Turma do STF entendeu que delatores auxiliam a acusação e, por isso, os réus não podem se manifestar sem terem tido acesso antes a todas as imputações das quais são alvo.