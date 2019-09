Reprimenda de Gilmar à política de Segurança do Rio sinaliza pressão sobre Witzel

Mexa-se A reprimenda pública do ministro Gilmar Mendes ao assassinato da menina Ágatha chamou a atenção de integrantes do Judiciário. O governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), tem foro no Superior Tribunal de Justiça.

Mexa-se 2 O chamado de Gilmar foi visto como um sinal de que haverá pressão para que a Procuradoria-Geral da República acione Witzel e dê um freio à política de segurança pública implementada por ele.

Timing Um deputado do PSC de MG propôs, no dia 4 de setembro, que o estado conceda a Witzel o título de Cidadão Honorário. A assembleia debaterá o caso nesta terça (24).

