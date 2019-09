Novo, Rede e PSOL se unem contra projeto de Doria que dá desconto de ICMS a montadoras

Inimigo comum Novo, Rede e PSOL se uniram na Assembleia de São Paulo contra projeto do governador João Doria (PSDB) que dá 25% desconto no ICMS para montadoras que invistam R$ 1 bilhão e criem 400 empregos no estado.

Inimigo comum 2 O projeto deve ser votado nesta semana. Apesar da união improvável, a proposta deve ser aprovada, pois Doria constituiu maioria folgada na assembleia.

