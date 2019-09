Bolsonaro é aconselhado a vender agenda de ‘reformas ambiciosas’ na ONU

Língua universal Jair Bolsonaro foi aconselhado a alardear a agenda econômica do governo em seu discurso na ONU, nesta terça (24). Sugestão enviada por técnicos do ministério de Paulo Guedes prega que o pacote de medidas elaborado para a área seja apresentado como o mais ambicioso entre os dos países emergentes. Aliados do presidente acreditam que ele deve pontuar as aprovações da reforma da Previdência na Câmara e da proposta da Liberdade Econômica, além de acordos comerciais.

Para gringo ver O discurso pró-reformas vai se somar à fala em defesa de ações voltadas ao Meio Ambiente. O governo está determinado a usar a Assembleia da ONU como palco para tentar reverter o desgaste do Brasil no exterior.

Bate e volta Com a certeza de que o excludente de ilicitude será revogado no grupo de trabalho da Câmara que analisa o pacote anticrime de Sergio Moro (Justiça), aliados do governo aceleram um troco à oposição.

Bate e volta 2 O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Felipe Francischini (PSL-PR), quer que o colegiado vote já na semana que vem projetos que tratam do mesmo tema, como o batizado com o nome de Ana Hickmann. Este trata como legítima defesa qualquer reação à invasão injusta de propriedade.

Legado A emenda de Marcelo Freixo (PSOL-RJ) que suprime do pacote anticrime o excludente de ilicitude passou a ser chamada por integrantes do grupo de trabalho que trata da medida na Câmara de “emenda Ágatha”.

Compensação Num aceno aos policiais, o grupo de trabalho deve debater uma sugestão do Fórum de Segurança Pública de que o Estado pague os custos da defesa de agentes que forem alvo de ações na Justiça. Hoje, os valores são custeados pelos próprios policiais ou pelos sindicatos que os representam.

Última que morre O governo torce para que o Congresso não derrube o veto à medida que impedia a cobrança por empresas aéreas de bagagens acima de 10 kg, que será analisado nesta terça-feira (24).

Última que morre 2 Apesar de Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara, ter dito ao Planalto que está articulando acordo, integrantes do governo estão céticos porque dizem que o democrata tem barrado projetos que tratam da agenda econômica após a aprovação da Previdência.

00

Caminho do meio Integrantes do Supremo acreditam que a corte pode adotar solução salomônica ao julgar caso que põe em xeque dezenas de sentenças da Lava Jato. Na quarta (25), os ministros devem decidir se, obrigatoriamente, réus devem apresentar alegações finais após delatores.

Caminho do meio 2 Uma das possibilidades é garantir a prerrogativa apenas àqueles que reivindicaram o direito de falar por último na primeira instância. A maioria da 2ª Turma do STF entendeu que delatores auxiliam a acusação e, por isso, os réus não podem se manifestar sem terem tido acesso antes a todas as imputações das quais são alvo.

Mexa-se A reprimenda pública do ministro Gilmar Mendes ao assassinato da menina Ágatha chamou a atenção de integrantes do Judiciário. O governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), tem foro no Superior Tribunal de Justiça.

Mexa-se 2 O chamado de Gilmar foi visto como um sinal de que haverá pressão para que a Procuradoria-Geral da República acione Witzel e dê um freio à política de segurança pública implementada por ele.

Timing Um deputado do PSC de MG propôs, no dia 4 de setembro, que o estado conceda a Witzel o título de Cidadão Honorário. A assembleia debaterá o caso nesta terça (24).

Olhos fechados Nova campanha de bolsonaristas contra a imprensa e a classe artística chegou à cúpula do Congresso. O pedido de mobilização faz exaltações “ao povo patriota” e prega “boicote a tudo o que vier da esquerda”, como “peças de teatro, shows, exposições de arte, canais de TV, literatura…”.

Inimigo comum Novo, Rede e PSOL se uniram na Assembleia de SP contra projeto do governador João Doria (PSDB) que dá desconto no ICMS para montadoras que invistam no estado. A assembleia deve votar a proposta nesta semana.

TIROTEIO

Bolsonaro tem duas opções: ou cria uma base e assume que todo governo é de coalizão, ou é chantageado projeto a projeto

Do deputado José Nelto (GO), líder do Podemos, sobre a expectativa de que o presidente promova uma reforma em seu time ministerial