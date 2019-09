Vereadores evangélicos tentam isentar Igreja Universal de doação à prefeitura de SP

Puxadinho 1 Uma articulação da bancada evangélica da Câmara de Vereadores de São Paulo tentou isentar a Igreja Universal do Reino de Deus da doação à prefeitura de um terreno de 17 mil m² para habitação popular. Trata-se de uma contrapartida pela regularização do Tempo de Salomão, firmada com a participação do Ministério Público no ano passado.

Puxadinho 2 A isenção seria incluída no projeto de anistia a imóveis irregulares. “Seria uma desmoralização para a Câmara e provocaria uma reação do Ministério Público”, diz o vereador Celso Jatene (PL).

Puxadinho 3 Em nota, a presidência da Câmara diz que não há possibilidade de a Universal ser incluída no texto, pois os únicos templos beneficiados são os que tiveram seus terrenos transformados em zonas de interesse social após a construção e poderão ser regularizados. Não é o caso do Templo de Salomão.

