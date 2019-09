Perspectiva de aprovação da Previdência antecipa aposentadorias no MP de São Paulo

Desfalques 1 A perspectiva de aprovação da reforma da Previdência no Congresso provocou baixas no Conselho Superior do Ministério Público de SP, que tem entre suas atribuições definir a movimentação da carreira e a promoção de promotores. A mais recente aposentadoria é a do secretário do órgão, Augusto Rossini.

Desfalques 2 Dos 9 membros eleitos para o conselho, só 6 permanecem na instituição. Em média, 14 integrantes do MP-SP se aposentam por ano. Em 2019, o número já passou de 80.

Leia mais notícias do Painel aqui.