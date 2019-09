Deputados querem derrubar veto sobre startups da MP da Liberdade Econômica

Em nome deles Deputados já se preparam para derrubar ao menos um dos vetos que o presidente Jair Bolsonaro fez à MP da Liberdade Econômica. Jerônimo Goergen (PP-RS), que relatou o texto na Câmara, quer retomar o que chama de imunidade burocrática das startups, prevista inicialmente na medida e barrada pelo presidente.

Em nome deles 2 Pela medida, as empresas poderiam testar produtos e inovações sem custos. “Ao vetar esse ponto, você restringe uma possibilidade de geração de riqueza e serviços”, critica.

Menos é mais Entidades liberais tentam incluir na reforma tributária um teto de arrecadação de impostos, similar à limitação que já existe hoje de gasto público. Uma emenda do deputado Alexis Fonteyne (Novo-SP) prevê a redução da carga tributária no país dos atuais 35% do PIB para 28% num prazo de dez anos.

