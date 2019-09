Adendos O grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime do ministro Sergio Moro deve aprovar nesta quinta-feira (19) emenda do deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ) para que o crime de milícia passe a ser julgado pela Justiça Federal. Também deve ser incluído no pacote a criação do chamado juiz de garantia, que é responsável pela instrução do processo.

