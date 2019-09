Deputados vão fazer campanha por instalação da CPI da Vaza Jato

Pressão A liderança da Minoria na Câmara lança nesta quinta (19) uma campanha pela instalação da CPI da Vaza Jato. Participam nomes como Guta Stresser, Hildegard Angel e Leoni, além de outros artistas, advogados e jornalistas.

Palco Pivô do racha no bolsonarismo ao defender a CPI da Lava Toga, o youtuber Nando Moura é um dos palestrantes do CPAC, evento conservador que ocorre em SP em outubro. O encontro foi trazido ao Brasil por Eduardo Bolsonaro.

