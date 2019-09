Recusa do Senado a membros do CNMP é lida por ala do órgão como resposta a inércia do conselho

Fica a dica A decisão do Senado de rejeitar a indicação de dois membros do Conselho Nacional do Ministério Público considerados lavajatistas foi vista como uma vitória pela ala do colegiado que prega punições a Deltan Dallagnol.

Fica a dica 2 A recusa na recondução de Lauro Machado Cardoso, do MP de Goiás, e Demerval Farias, do DF, foi lida como reação dos parlamentares ao corporativismo do conselho e, sobretudo, à inércia do colegiado diante do que consideram excessos na conduta de Dallagnol.

