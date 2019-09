Elaboração do Futura-se não teve participação do Ministério da Economia

A deus dará A elaboração do Future-se, bandeira de Abraham Weintraub (MEC), não passou pelo crivo do Ministério da Economia. Em resposta a requerimento do deputado Ivan Valente (PSOL-SP), ao menos 14 integrantes da pasta comandada por Paulo Guedes informaram que não se envolveram nas discussões sobre o programa, que prevê a criação de um fundo para abastecer as universidades.

A deus dará 2 Para o parlamentar, isso indica que o governo não calculou ou analisou como deveria o impacto financeiro da proposta.

Leia mais notas do Painel aqui.