Aras sinaliza que quer dar mais poder às câmaras temáticas do MPF

Ordem unida Indicado à Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras tem sinalizado a parlamentares a intenção de dar mais poder às câmaras temáticas do Ministério Público, que elaboram pareceres técnicos. Há 7, incluindo as que tratam de meio ambiente, índios e corrupção. A ideia é ampliar as diretrizes desses órgãos para uniformizar a ação do MPF. O discurso gerou temor de que a autonomia de procuradores ficará em xeque. Pessoas próximas a Aras negam e dizem que ele tem apenas pregado consciência de unidade.

Vamos conversar Em reuniões com senadores, Aras mencionou conflitos em torno de obras como a usina de Belo Monte (PA), afetada por questões judiciais. Ele tem dito que, antes de um procurador abrir uma ação para barrar uma construção, deve ir ao local e atuar junto aos órgãos envolvidos para tentar chegar a um acordo.

A deus dará A elaboração do Future-se, bandeira de Abraham Weintraub (MEC), não passou pelo crivo do Ministério da Economia. Em resposta a requerimento do deputado Ivan Valente (PSOL-SP), ao menos 14 integrantes da pasta comandada por Paulo Guedes informaram que não se envolveram nas discussões sobre o programa, que prevê a criação de um fundo para abastecer as universidades.

A deus dará 2 Para o parlamentar, isso indica que o governo não calculou ou analisou como deveria o impacto financeiro da proposta.

Isca A oposição vai tentar destravar a CPI das Fake News oferecendo ao governo um cardápio além da política. Um exemplo é o jogo da Baleia Azul, que incentivaria suicídio de adolescentes. “A ministra Damares [Alves] é uma das que vêm combatendo a Baleia Azul. Poderia ser um bom ponto de consenso”, diz Carlos Zarattini (PT-SP).

Caça-cliques O PT também quer levar vítimas de bullying virtual à CPI. Um dos primeiros seria o youtuber Felipe Neto, que vem sendo perseguido por conservadores.

2 pra 1 Na esteira da discussão sobre o fundo eleitoral no Congresso, o Ministério Público de São Paulo e um grupo de ONGs de mulheres lançam na sexta (20) campanha para incrementar a parcela dos recursos destinados a candidaturas femininas. Propõem que elas recebam o dobro da verba disponibilizada aos homens. Também querem reserva de 50% de vagas no Parlamento, sendo 25% para negras.

Senso de oportunidade Com o PSL em conflito, o Podemos vê a chance de reforçar sua marca lavajatista. Além da filiação da senadora Juíza Selma (MT), está na mira Major Olímpio (SP), também defensor da CPI da Lava Toga. “Queremos parlamentares que tenham atuação independente e de combate à corrupção”, diz a presidente do partido, deputada Renata Abreu (SP).

À disposição O Podemos sonha ainda em filiar o ex-juiz Sergio Moro caso ele saia do Ministério da Justiça, oferecendo legenda para que ele concorra à Presidência em 2022. “Moro representa muito para o Brasil. Se ele viesse para o Podemos, seria uma honra”, afirma Abreu.

Filão O PRTB, do vice Hamilton Mourão, também está de olho no espólio do PSL. O deputado Júnior Bozzella (SP) foi sondado por Levy Fidelix, presidente da sigla, que indicou também querer conversar com Major Olímpio.

Balcão A CPI da Assembleia de São Paulo que investiga a parceria público-privada que administra a Furp, fábrica de remédios estatal, questionou nesta terça (17) o ex-secretário de Saúde do estado Giovanni Cerri, que atuou na gestão Geraldo Alckmin (PSDB), a respeito de suas empresas.

Balcão 2 Cerri deixou a secretaria em 2013, logo após o laboratório EMS, controlado pelo grupo NC, ganhar a concessão da Furp numa licitação em que não houve concorrentes. Em 2016, ele constituiu a Clintech Participações S.A., que tinha entre os sócios um executivo do NC. No mesmo ano, o grupo fez um aporte de R$ 1,5 milhão na empresa.

Balcão 3 Cerri não vê conflito de interesse. Segundo ele, a secretaria não participou da licitação e não houve favorecimento da EMS. “A sociedade foi anos depois, porque o grupo NC queria investir em um novo projeto, na área de diagnósticos de imagem, que é a minha especialidade.”

TIROTEIO

O regime autoritário da Venezuela cairá por opção do povo. Sem intervenções indevidas ou autoproclamações artificiais

Do deputado Tadeu Alencar (PSB-PE) sobre o ditador Nicolás Maduro dizer à Folha que quem vê ditadura na Venezuela é estúpido