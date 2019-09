Deputada do PSL volta a coletar assinaturas para revogar PEC da Bengala

Plano B A deputada Bia Kicis (PSL-DF) vai voltar a coletar assinaturas para revogar a PEC da Bengala. Ela diz ter cerca de 100 dos 170 apoios necessários para apresentar a proposta de redução da idade de aposentadoria compulsória de ministros do STF de 75 para 70 anos.

Outra via Bia argumenta que a antecipação da aposentadoria seria mais efetiva do que a CPI da Lava Toga para “oxigenar o Supremo”. Para ela, a comissão pode ser inviabilizada por decisões do tribunal. Se o texto da deputada passar no Congresso, quatro ministros da corte poderiam ser substituídos durante o governo Bolsonaro.

