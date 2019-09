Bolsonaro deve encurtar viagem aos EUA por recomendação médica

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) deve encurtar sua viagem aos EUA, prevista para a semana que vem, informam Fábio Zanini e Gustavo Uribe.

Bolsonaro pretende ir a Nova York para a abertura da Assembleia Geral da ONU, tradicionalmente aberta com discurso brasileiro, que está marcada para 24 de setembro.

A ideia inicial era, no dia seguinte, viajar ao Texas para reuniões com empresários, industriais e oficiais das Forças Armadas. Esse segunda perna, contudo, deve ser cancelada, seguindo recomendação médica.

Bolsonaro fez uma cirurgia no intestino no dia 8, ainda em decorrência da facada que levou no ano passado. Ele deve passar por exames na sexta (20) que dirão se ele tem condições de viajar.

