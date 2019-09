Senado vai discutir projeto que cria figura do juiz de garantia

Dois é bom O debate sobre medidas de aperfeiçoamento do Judiciário não ficará restrito à Câmara. O senador Cid Gomes (PDT-CE) protocolou projeto que cria a figura do juiz de garantia. Para ele, o magistrado que conduz a investigação não pode ser o mesmo que julga.

Umbigo do mundo Cid já mapeou resistências e avalia que será alvo de críticas de lavajatistas que verão na iniciativa uma tentativa de fustigar o ex-juiz Sergio Moro. Diz, porém, que a discussão nasceu antes da Lava Jato e chegou a ser defendida no passado por Renato Casagrande (PSB), hoje governador do ES.

Leia mais notícias do Painel aqui.