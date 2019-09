Donos de cargas reclamam de silêncio do governo sobre tabela do frete

Tem alguém aí? Contratantes de transporte rodoviário reclamam do silêncio do governo sobre a tabela do frete. A linha está cortada há duas semanas, antes de o Supremo suspender julgamento provocado pelo setor privado.

Na boleia Os donos de cargas se incomodaram com a avaliação do ministro Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) sobre a saída para a crise dos caminhoneiros –ele disse que a volta do crescimento dissolverá insatisfações.

Na boleia 2 Empresários calculam, porém, que junto com o PIB crescerá a compra de caminhões novos, aumentando a frota e deprimindo preços do frete. A solução, articulada com a Anfavea, é estimular a retirada de caminhões velhos das estradas.

É o cara Secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, já articula todas as pautas importantes da Economia no Congresso. Trabalhou pela MP da Liberdade Econômica e abre frentes para o pacto federativo e a reforma tributária.

