Defesa de Lula recorre de decisão que rejeitou acesso a mensagens de hacker obtidas pela PF

Passa para cá A defesa do ex-presidente Lula recorreu de decisão em que o ministro Edson Fachin, do STF, rejeitou o compartilhamento das mensagens obtidas pela Polícia Federal com o suspeito de hackear procuradores e outras autoridades.

Recordar é viver No agravo, os advogados do ex-presidente citam reportagem publicada pela Folha em parceria com o The Intercept, no domingo (8). O texto mostrou que diálogos mantidos em sigilo pela Lava Jato colocam em xeque o entendimento que levou o então juiz Sergio Moro a divulgar grampos do petista com Dilma Rousseff.

Recordar é viver 2 O lance foi determinante para a derrocada de Dilma, que, na época, ameaçada de impeachment, tentava nomear Lula ministro da Casa Civil. O caso deve ser apreciado pela Segunda Turma.

