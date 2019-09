Pente-fino do INSS atrasa e resultado só deve entrar em 2020

Passa mais tarde Atrasou de novo o prometido pente-fino nas contas do INSS, que tinha como objetivo reduzir fraudes e poupar recursos no momento em que é aprovada a reforma da Previdência. A Dataprev havia se comprometido a entregar em agosto um sistema de auditoria, adiou para setembro e agora informa que o aparato só ficará pronto no fim de novembro.

Passa mais tarde 2 Com isso, os cerca de R$ 2,5 bilhões que o governo estimava economizar neste ano com a devassa em benefícios assistenciais, por incapacidade e auxílio-doença devem ficar para 2020. Os suspeitos têm 30 dias para se defender antes que o corte seja feito. Na hipótese mais rápida, só em janeiro.

A ver navios O atraso provocou troca de acusações em reunião de representantes da Dataprev, INSS, CGU (Controladoria Geral da União) e peritos na última semana. Sem o pente-fino, a categoria também não receberá o bônus de desempenho prometido (e já reservado), de R$ 223 milhões.

