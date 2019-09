Crivella mira eleitor conservador com tentativa de censura, avaliam políticos

Questão de nicho Políticos alinhados à pauta conservadora acreditam que o prefeito do Rio, Marcelo Crivella (PRB), fez um cálculo político ao tentar censurar obras na Bienal, de olho no eleitorado com vistas à disputa de 2020.

Questão de nicho 2 Com a gestão mal avaliada, Crivella estaria apostando na pauta de costumes. De quebra, ele tenta mostrar alinhamento às ideias de Bolsonaro, atento ao fato de que o presidente ainda não definiu quem apoiará na eleição do Rio.

