Moratória parcial na Argentina afeta banco controlado pelo BB

Comunhão de bens Controlado pelo Banco do Brasil, que detém 80% de seu capital, o argentino Banco Patagônia é uma das vítimas da moratória parcial decretada por Mauricio Macri no último dia 28. Informações que chegam ao Brasil dão conta de que o banco receberá com atraso cerca de 85 milhões de pesos (R$ 6,180 milhões).

Na alegria e na tristeza A atual moratória é só o início da renegociação de dívidas que o governo do país vizinho lançou. A próxima etapa alcançará títulos protegidos por leis locais e que, por isso, espera aprovação do Congresso.

Até que a morte separe A avaliação é a de que o valor que entrou em atraso agora é pequeno, menos de 3% do patrimônio do Patagônia, cuja rentabilidade não é alvo de queixa do controlador brasileiro. Já as travas à remessa de lucros ao exterior afetam, sim, o Brasil. O BB quer se desfazer do banco, mas agora vai esperar para vendê-lo.

