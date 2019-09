Renúncia de procuradores em protesto contra Dodge choca Judiciário, mas tem apoio na PGR

Divórcio… A renúncia de seis procuradores que trabalhavam com Raquel Dodge na PGR a 13 dias de ela deixar a cúpula do órgão chocou integrantes do Judiciário. A atitude, vista como sinal de que as divisões internas podem mesmo levar a instituição a uma implosão, foi descrita por magistrados como “covarde”.

…litigioso Dentro do Ministério Público, porém, a defecção encontrou guarida. Procuradores chegaram a dizer que os colegas demoraram muito para tomar a decisão, já que há tempos a atuação de Dodge, especialmente em casos da Lava Jato, é bastante criticada internamente.

