Receita descumpre ordem do TCU e omite nomes de auditores que acessaram dados de agentes públicos

Quando a esperteza é demais A Receita driblou ordem do Tribunal de Contas da União e, alegando seguir recomendação da Procuradoria-Geral da Fazenda, se recusou a enviar à corte os nomes de auditores que acessaram dados fiscais sigilosos de membros do Legislativo e do Judiciário federal nos últimos anos. Em documento entregue ao TCU, o fisco afirma que “entende ser possível encaminhar a quantidade”, mas não as identidades dos auditores. De 2014 a 2018, 1.073 peritos acessaram contas de agentes públicos.

Cortina de ferro O documento foi enviado pelo secretário da Receita, Marcos Cintra. O número de auditores citados no texto se restringe aos que acessaram dados de contribuintes em procedimentos formais, ou seja: não contabiliza violações sem justificativa. E é essa a principal suspeita sobre o fisco.

Ops A Receita listou CPFs de 3.353 agentes públicos que foram alvo de procedimentos. Analistas do TCU que já viram a lista dizem que o número do documento do ministro Gilmar Mendes, do Supremo, por exemplo, não aparece na relação.

Ops 2 Mendes foi o primeiro integrante da corte a acusar a Receita de violar seu sigilo. O próprio fisco havia admitido que o ministro e sua mulher foram alvo de fiscalização.

Você amanhã O relatório da Receita chegou ao TCU no mesmo momento em que auditores da corte recomendaram a responsabilização do ex-secretário do órgão Jorge Rachid e de seu adjunto. Motivo: descumprimento de uma determinação do tribunal, em 2016. As penas vão de multa à inabilitação para cargo público por até 8 anos.

Prepara A recente exoneração do ex-presidente da ABDI, Guto Ferreira, não encerra a crise no segundo escalão do Ministério da Economia. Aliados do executivo afirmam que ele tem mais artilharia contra o secretário de Competitividade, Carlos da Costa, e que está reunindo provas.

Chumbo grosso Pessoas próximas a Ferreira dizem que ele teria confidenciado que levou denúncias à cúpula da pasta em junho, e que o ministro Paulo Guedes (Economia) não teria se mexido.

Afasta de mim Integrantes da pasta, por sua vez, dizem que nenhuma queixa foi formalizada por ele, mas que ainda assim foi disparada ordem para auditoria interna a partir de publicações na imprensa.

Divórcio… A renúncia de seis procuradores que trabalhavam com Raquel Dodge na PGR a 13 dias de ela deixar a cúpula do órgão chocou integrantes do Judiciário. A atitude, vista como sinal de que as divisões internas podem mesmo levar a instituição a uma implosão, foi descrita por magistrados como “covarde”.

…litigioso Dentro do Ministério Público, porém, a defecção encontrou guarida. Procuradores chegaram a dizer que os colegas demoraram muito para tomar a decisão, já que há tempos a atuação de Dodge, especialmente em casos da Lava Jato, é bastante criticada internamente.

Barraco Joice Hasselmann (PSL-SP) e Carla Zambelli (PSL-SP) tiveram novo e grave embate no grupo do partido, nesta quarta (4). Joice criticou o fato de o filho da colega ter ingressado no colégio militar sem passar por concurso. Zambelli terminou dizendo que era impossível as duas ficarem na mesma legenda.

Meu suor O gabinete de Felipe Rigoni (ES) fez levantamento para mostrar que ele é o deputado do PSB que mais assumiu relatorias de projetos: 33 até agora. Suspenso pela sigla de comissões e relatorias por um ano após ter votado a favor da reforma da Previdência, não descarta ir à Justiça.

Sem saída Parte da equipe econômica admite rever o teto de gastos. A condição é adotar medidas que permitam mexer nas despesas obrigatórias, como gastos com salários de servidores. A discussão, diz essa ala, vai se impor no debate do Orçamento de 2021. Chegar à compressão de custos necessária será missão impossível.

Visita à Folha Sidney Klajner, presidente do Hospital Israelita Albert Einstein, visitou a Folha nesta quarta (4), onde foi recebido em almoço. Estava acompanhado de Vanessa Amorim, gerente de Marketing do hospital, e Debora Pratali, diretora-executiva da JeffreyGroup.

O presidente é a broxada do ano e quer falar de ejaculação precoce? Ele fantasia muito, tipo masturbação política

Do deputado Alexandre Frota (PSDB-SP), após Jair Bolsonaro dizer à Folha que João Doria é uma ‘ejaculação precoce’, sem chance em 2022