Joice critica ingresso sem concurso de filho de Zambelli em colégio militar e deflagra queda de braço

Barraco Joice Hasselmann (PSL-SP) e Carla Zambelli (PSL-SP) tiveram novo e grave embate no grupo do partido, nesta quarta (4). Joice criticou o fato de o filho da colega ter ingressado no colégio militar sem passar por concurso. Zambelli terminou dizendo que era impossível as duas ficarem na mesma legenda.

Meu suor O gabinete de Felipe Rigoni (ES) fez levantamento para mostrar que ele é o deputado do PSB que mais assumiu relatorias de projetos: 33 até agora. Suspenso pela sigla de comissões e relatorias por um ano após ter votado a favor da reforma da Previdência, não descarta ir à Justiça.

