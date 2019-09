Ex-presidente da ABDI diz ter mais artilharia contra secretário da Economia

Prepara A recente exoneração do ex-presidente da ABDI, Guto Ferreira, não encerra a crise no segundo escalão do Ministério da Economia. Aliados do executivo afirmam que ele tem mais artilharia contra o secretário de Competitividade, Carlos da Costa, e que está reunindo provas.

Chumbo grosso Pessoas próximas a Ferreira dizem que ele teria confidenciado que levou denúncias à cúpula da pasta em junho, e que o ministro Paulo Guedes (Economia) não teria se mexido.

Afasta de mim Integrantes da pasta, por sua vez, dizem que nenhuma queixa foi formalizada por ele, mas que ainda assim foi disparada ordem para auditoria interna a partir de publicações na imprensa.

