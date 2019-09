Sâmia Bomfim é cotada para concorrer à Prefeitura de SP

Girl power Ganha força no PSOL o nome da deputada Sâmia Bomfim como opção para concorrer à Prefeitura de São Paulo no ano que vem. Eleita com quase 250 mil votos, seu perfil é valorizado por ser mulher, jovem (30 anos) e popular nas redes sociais.

Girl power 2 Se o PSOL levar a indicação adiante, há chances de a eleição paulistana ter forte presença feminina. Estão em discussão as possíveis candidaturas de Joice Hasselmann (PSL) e Tabata Amaral (PDT). Ana Estela Haddad, que foi cogitada como candidata do PT, hoje tende a concorrer a vereadora.

