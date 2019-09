Bolsonaro escala aliados e tenta acordo com Congresso em projeto que pune abuso de autoridade

Escolha de Sofia Às vésperas de decidir a amplitude do veto que vai impor ao projeto que pune o abuso de autoridade, Jair Bolsonaro tentou acomodar posições divergentes. O presidente escalou o ministro Jorge Oliveira (Secretaria-Geral) para falar com a cúpula do Congresso: Rodrigo Maia (DEM-RJ), na Câmara, e Davi Alcolumbre (DEM-AP), no Senado. Deste segundo, de acordo com aliados, recebeu uma lista com sugestões de artigos que poderiam ser limados sem abalar a relação com o Congresso.



Artilheiro Aliados de Maia e Alcolumbre esperam que o presidente acolha sugestões do Congresso e opte por um veto “meio-termo”: que atenda parte de sua base, mas sem melindrar partidos de centro-direita. Algo muito amplo reforçaria a tese de que Bolsonaro “só joga para a torcida”.

Amostra grátis Após o presidente afirmar, na manhã desta terça (3), que vetaria cerca de 20 itens do texto, siglas de centro rapidamente esboçaram reação. Pediram que o governo retirasse a urgência de projeto que trata do pagamento de peritos para causas de segurados contra o INSS.

Amostra grátis 2 O objetivo era adiar a votação para depois do anúncio dos vetos. O Planalto então sinalizou que a mudança não seria drástica e o cronograma foi mantido.

Sobe em árvore Inserido com anuência do governo, dispositivo do projeto dos peritos que facilitava o acesso da União a dados sigilosos de contribuintes foi derrubado.

Montanha russa Indagado sobre como anda a relação com Rodrigo Maia, no café da manhã desta terça (3) com a Folha, Jair Bolsonaro fez gesto de ondas com a mão direita e falou: “Altos e baixos”.

Montanha russa 2 À mesma pergunta, desta vez sobre o governador Wilson Witzel (RJ), respondeu: “Ele está querendo criar o posto de general na PM fluminense. Eu falei para ele não fazer isso, porque vai dar problema”.

Toque de Alvorada À Folha, o presidente disse que acorda todos os dias às 4h30, posta algo no Facebook, distribui missões para os ministros e, às 8h, já cobra retornos.

Túnel do tempo Em resposta ao pedido para que usem verde e amarelo no 7 de Setembro, estudantes que planejam atos contra o governo espalham orientação para que os manifestantes usem preto, emulando os caras-pintadas de 1992.

O regresso O subprocurador Augusto Aras voltou a liderar as apostas pela sucessão de Raquel Dodge na PGR. Após temporada em baixa, Aras ampliou a base de apoio. Conquistou ministros do governo e dirigentes partidários.

Escudo Deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária interpretaram o fato de Rodrigo Maia (DEM-RJ) ter levado líderes da oposição a reunião na Confederação Nacional da Agricultura, nesta terça (3), como uma tentativa de afastar pedidos para pautar o polêmico projeto que muda regras de licenciamento ambiental.

Timing Na CNA, Maia disse que não há clima para discutir o tema agora —posição referendada pela esquerda. A integrantes da frente ruralista, o presidente da Câmara fez a avaliação de que o governo demorou a reagir à crise na Amazônia, e que, agora, a Casa precisa trabalhar para desfazer a impressão de que o Brasil fragiliza controles ambientais.

Girl power Ganha força no PSOL o nome da deputada Sâmia Bomfim como opção para concorrer à Prefeitura de São Paulo no ano que vem. Eleita com quase 250 mil votos, seu perfil é valorizado por ser mulher, jovem (30 anos) e popular nas redes sociais.

Girl power 2 Se o PSOL levar a indicação adiante, há chances de a eleição paulistana ter forte presença feminina. Estão em discussão as possíveis candidaturas de Joice Hasselmann (PSL) e Tabata Amaral (PDT). Ana Estela Haddad, que foi cogitada como candidata do PT, hoje tende a concorrer a vereadora.

Visita à Folha Marco Antonio Zago, presidente da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), visitou a Folha nesta terça (3), onde foi recebido em almoço. Estava acompanhado de Milton Flávio Lautenschläger, assessor da presidência, e Carlos Eduardo Lins da Silva, consultor em comunicação da instituição.

TIROTEIO

A República sujeita aos caprichos do presidente: da reforma da Previdência, Bolsonaro nada fala. Só pensa na família

Do deputado Marcelo Calero (Cidadania-RJ), sobre o Planalto mudar o timing de propostas de olho na indicação do filho a embaixador