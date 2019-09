Frente Nacional de Prefeitos pede ao STF parte do fundo da Lava Jato

Parte que me cabe A Frente Nacional de Prefeitos enviou ofício ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para pedir a ele uma parte do chamado fundo da Lava Jato, que acumula hoje R$ 2,5 bilhões.

Parte que me cabe 2 Os gestores querem que uma fração do dinheiro seja investida no combate à evasão escolar e sugerem que o ministro repasse os valores aos municípios.

Parte que me cabe 3 “Metade dos recursos da Lava Jato já resgataria milhares de crianças para as salas de aula”, diz Jonas Donizette, presidente da Frente Nacional de Prefeitos.

Leia mais notícias do Painel aqui.