Para rebater ofensiva contra Aécio, PSDB de MG pede o afastamento de tucanos de SP

Agora é guerra Os diretórios do PSDB de Belo Horizonte e de Minas Gerais vão apresentar nesta segunda (2) à direção nacional do partido pedidos de afastamento dos presidentes da sigla na capital e no estado de São Paulo. A ala paulista do tucanato patrocina ofensiva contra Aécio Neves (PSDB-MG). Os mineiros decidiram responder.

Agora é guerra 2 À frente do PSDB paulistano, Fernando Alfredo será acionado por ter dito à coluna Mônica Bergamo, da Folha, que “boa parte da turma” que votou contra a expulsão de Aécio “é para quem ele distribuiu dinheiro”.

Agora é guerra 3 Já sobre o presidente PSDB paulista, Marco Vinholi, pesam os termos que ele usou no recurso contra a derrota sofrida na executiva nacional, que vetou punição a Aécio por 28 votos a 4.

