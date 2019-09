Favoritismo de ministro da AGU para o STF gera reação

Polêmica à vista Os sinais do presidente de que pode indicar André Mendonça (Advocacia-Geral da União) para a primeira vaga no Supremo Tribunal Federal já provoca reação de parte da base dele.

Polêmica à vista 2 Apesar de o ministro ser evangélico, integrantes do núcleo duro do bolsonarismo preveem resistência tanto no grupo religioso como entre conservadores. Há críticas a pareceres da AGU como, por exemplo, manifestação contra lei de Londrina (PR) que proibiu a inclusão de questões de gênero no currículo escolar.

Leia mais notícias do Painel aqui.