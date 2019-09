Bolsonaro deve levar defesa de soberania a discurso na ONU

Vai que cola Quem acompanha a elaboração do discurso que Jair Bolsonaro vai fazer na Assembleia Geral da ONU, dia 24 de setembro, diz que ele deve repisar pregação pelo respeito à soberania dos países. O alvo da mensagem será Emmanuel Macron, presidente da Franca, que falou em internacionalização jurídica da Amazônia.

Treino é treino Segundo assessores do presidente, o pronunciamento em rede nacional de TV, no último dia 23, foi um teste das mensagens que ele pretende levar às Nações Unidas sobre a crise amazônica.

Jogo é jogo Na ocasião, Bolsonaro disse que não vai tolerar crimes ambientais, mas afirmou que as queimadas na floresta não podem ser pretexto para sanções internacionais.

Ao ponto A Amazônia foi tema de conversa do general Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) com o candidato à Procuradoria-Geral da República Mario Bonsaglia, primeiro lugar na lista tríplice da categoria, sexta passada (30). Bolsonaro não quer um “xiita ambiental” no cargo.

Leia mais notícias do Painel aqui.