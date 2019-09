CCJ da Câmara vai analisar projeto que opõe STF ao Congresso

Preparar… O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Felipe Francischini (PSL-PR), vai submeter a votação no colegiado, na terça (3), projeto que torna crime de responsabilidade de ministros do STF a “usurpação de competência do Congresso”.

…apontar Na semana seguinte, está no radar do colegiado iniciar a discussão de uma Proposta de Emenda Constitucional que dá ao Parlamento o poder de sustar decisões que supostamente exorbitem as atribuições do Judiciário.

