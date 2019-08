Ministro da Defesa pede desbloqueio de verbas sob pena de afetar projetos prioritários

Peculiaridades Após visitar regiões afetadas pelos incêndios nesta sexta (30), o ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva, diz que o norte de Rondônia, um trecho do Acre e o sul do Pará são as áreas que ensejam mais preocupação do governo com relação a queimadas na Amazônia. Outros estados, como Amazonas e Roraima, nem tanto.

Que caia do céu Segundo o ministro, há a expectativa de que a partir do meio de setembro comecem as chuvas na região e a crise arrefeça. “Mas a situação está sob controle”, afirma.

No bolso Na semana em que o Exército determinou o corte de expediente às segundas nos quartéis por causa da crise financeira do órgão, o ministro diz esperar que o Ministério da Economia desbloqueie parte dos recursos da pasta até outubro. “Caso contrário, vamos ter que rever os planejamentos, contratos de projetos”, diz.

Leia mais notícias do Painel aqui.