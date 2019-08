Direção do PSB deve analisar expulsão de um dos onze deputados pró-reforma da Previdência

Todos por um O relatório que será levado à análise da direção do PSB a partir desta sexta (30) deve pregar a expulsão de apenas um dos onze deputados que entraram na mira da sigla após votar a favor da reforma da Previdência, contrariando orientação do partido.

Contexto A expectativa é que somente Atila Lira (PSB-PI) seja alvo da punição máxima, sob o argumento de que ele votou junto com o governo em outras matérias. Os demais parlamentares serão alvo de punições mais brandas. A discussão do tema deve terminar só no sábado (31).

