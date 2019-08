Witzel entra na mira dos Bolsonaro, que questionam cumprimento de plano fiscal do Rio

Estamos de olho A conversa com parlamentares do Rio serviu ainda para a família Bolsonaro explicitar suas divergências com o governador do estado, Wilson Witzel (PSC), que vem flertando com a ideia de ser candidato ao Planalto em 2022. O senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) criticou o andamento do plano de recuperação fiscal do estado.

Estamos de olho 2 Flávio chegou a dizer que o Ministério da Economia deveria produzir um relatório sobre o cumprimento dos compromissos firmados pelo Rio para saber se a gestão estadual está fazendo o dever de casa.

Leia mais notícias do Painel aqui.