Fachin blindou detalhes da leniência da Odebrecht da defesa de Lula

Anéis e dedos O ministro Edson Fachin, do STF, atuou para conter danos ao determinar a retomada das alegações finais na ação que estava pronta para julgamento e questiona a compra do Instituto Lula.

Anéis e dedos 2 Apesar de a defesa do ex-presidente ter ganhado tempo, o despacho blindou informações sobre o pagamento e destinação de multas da Odebrecht dos advogados de Lula, que reivindicavam no recurso acesso total ao acordo de leniência do MPF com a empreiteira.

