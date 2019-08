Governo reforça embate com Macron por prever que francês ainda tentará impor empecilhos em acordo com UE

Às armas O governo brasileiro decidiu reforçar o embate com Emmanuel Macron por prever que o presidente francês continuará usando o tema ambiental para impor dificuldades à finalização do acordo comercial Mercosul-União Europeia. Por isso, a estratégia é manter a guarda montada.

Dá um like Outro fantasma assombra diplomatas brasileiros que lidam com a crise ambiental. Eles temem que, dada a polêmica das falas de Jair Bolsonaro, delegações estrangeiras se retirem da Assembleia-Geral da ONU durante discurso do presidente, no dia 23.

Frente fria Não bastassem os europeus, o Brasil também sofre pressão de vizinhos. O parlamento do Mercosul aprovou resolução falando em estado de emergência. O ato foi puxado pelo PT, que tenta ampliar o desgaste de Bolsonaro.

Leia mais notas do Painel aqui.