Sem apoio do Planalto, manifestações deste domingo são teste para Moro

Conhecereis a verdade As manifestações convocadas por grupos de direita para este domingo (25) serão um teste para Sergio Moro (Justiça). Como o Planalto decidiu não mergulhar na articulação dos atos ao perceber que eram direcionados ao STF, sobrou a base mais ligada à Lava Jato do que ao bolsonarismo para fazer volume.

Causa própria O mote do protesto mudou após a repercussão negativa dos chamados com ofensas a ministros do STF. O foco agora é o projeto de lei que pune o abuso de autoridade. Procuradores defendem vetos ao texto.

