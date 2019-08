Governadores do Sul e Sudeste defendem que Bolsonaro baixe tom de discurso sobre Amazônia para evitar retaliação externa

Governadores das regiões Sul e Sudeste defenderam neste sábado (24) que o governo de Jair Bolsonaro baixe o tom ao rebater as críticas que chegam do exterior sobre as queimadas na Amazônia para preservar as exportações do país.

Em carta divulgada na tarde deste sábado, as lideranças defendem diálogo e distensão da crise e expressam apoio à da região afetada.

“Os governadores do Sul e Sudeste entendem que os temas ambientais devam ser objeto de diálogo e distensão, buscando entendimento para fortalecer a imagem internacional do Brasil, reforçando o nosso compromisso com a biodiversidade e preservando as exportações do país, sobretudo do agronegócio”, afirmam.

As lideranças dos estados do Sul e do Sudeste estão reunidos em Vitória (ES), com a presença do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

“Os governadores manifestam solidariedade aos colegas da Região Norte e confirmam que auxiliarão, se necessário, com estrutura, tecnologia e recursos humanos para contribuir no controle de queimadas na Região Amazônica”.