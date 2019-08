Campos Machado espalha mensagens contra projeto que facilita cesáreas por assembleias do país

Quatro ventos O deputado estadual Campos Machado (PTB-SP) enviou cartas a líderes de bancadas e presidentes de assembleias legislativas de todo o país contra o projeto que permite à gestante optar pela cesária sem orientação médica, encampado em SP por Janaina Paschoal.

Quatro ventos 2 As cartas têm pareceres de especialistas contra a proposta. Machado diz que há um movimento do PSL para tentar exportar o projeto de Janaina para outros estados do país. “Querem criar a indústria da cesárea”, disse.

Leia mais notas do Painel aqui.