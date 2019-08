Novo número 2 da Receita sinaliza resistência a ordens do Planalto

Chegou chegando O novo subsecretário-geral da Receita, José de Assis Ferraz Neto, disse a colegas que não aceita trocar o comando do órgão no Rio, como demanda o presidente Bolsonaro. Prometeu ainda manter a intenção de investigar autoridades em processo suspenso pelo STF.

Mire-se Integrantes da equipe econômica minimizaram o risco de interferência externa no novo Coaf, mesmo sem a exigência de composição exclusiva de quadros do Banco Central. O conselho será nomeado pelo presidente do BC, assim como o Copom, argumentam. E não há queixas sobre a isenção do Copom.

Escrito em pedra A exigência de que o novo Coaf seja composto apenas por servidores promete voltar durante tramitação da MP no Congresso. Alguns políticos demonstram preferência pela norma.

