Huck se diz surpreso com repercussão de fala sobre Bolsonaro

Quando um não quer… O apresentador Luciano Huck disse a pessoas próximas que não esperava tamanha repercussão do trecho de uma palestra, na semana passada, na qual se referiu ao governo Bolsonaro como “o último capítulo do que não deu certo”. O presidente reagiu de imediato, com provocações e críticas ao possível adversário em 2022.

…dois não brigam O grupo de Huck não pretende revidar ou estender a polêmica. Diz que tudo o que o apresentador não precisa é precipitar uma briga com Bolsonaro. Por isso, ele foi aconselhado a não falar mais sobre o assunto.

