Caminhoneiro e sindicalista trocam socos dentro do Ministério da Infraestrutura

MMA O caminhoneiro Wanderlei Alves, conhecido como Dedeco, trocou socos com o sindicalista Carlos Alberto Litti Dahme dentro do Ministério da Infraestrutura. Segundo Dedeco, ele foi buscar um convite para participar da entrega da medalha de Mauá, quando Litti o agrediu enquanto entrava no elevador.

MMA 2 Dedeco diz que o sindicalista tentou dar um soco nele, mas não conseguiu. “E aí, quando vi, ele estava com o corpo metade dentro do elevador metade para fora, eu em cima dele, e as pessoas me segurando”, conta.

