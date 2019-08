Com aval do Planalto, troca na cúpula da Receita deve ser ampla

Corpo… Apesar de o presidente ter dito na manhã desta quinta (15) que o secretário especial da Receita, Marcos Cintra, “por enquanto está muito bem”, cresceu no órgão e na equipe econômica a percepção de que haverá mudanças no fisco —e de que ela será ampla.

…e cabeça O Planalto já teria deixado claro que há insatisfação com o secretário-adjunto da Receita, João Paulo Fachada, e com o superintendente do órgão no Rio —a queda dele é dada como certa. A situação de Fachada é ainda mais instável do que a de Cintra, que não vive bom momento.

Cala-te boca Teria nascido na cúpula da Receita, em Brasília, a sugestão de transformar o órgão em uma espécie de autarquia, independente do Ministério da Economia.

Cala-te boca 2 Os subsecretários da Receita teriam confidenciado a colegas que a ideia era reverter a perda de relevância do fisco no atual desenho da Economia —a corporação foi rebaixada ao terceiro escalão. A avaliação, porém, é a de que transformá-la em autarquia no atual contexto vai enfraquecer mais o órgão.

