CNJ cobra adoção de plano de contingência de estados após massacres no PA e no AM

Urge Relatório inédito do CNJ sobre os massacres em presídios do PA e de AM cobra a adoção de planos de contingência nos estados. A ideia é montar grupos com atores locais e federais para sinalizar um fim à crise que resultou no assassinato de 117 presos.

Urge 2 No caso de Altamira (PA), imagens indicam a participação de dois agentes na chacina. A suspeita será encaminhada à Procuradoria-Geral de Justiça para investigação.

Leia mais notícias do Painel aqui.