Migração de Frota para o PSDB estaria nos arremates finais

Estranho no ninho Integrantes do PSDB arrematam os últimos detalhes que devem selar a migração de Alexandre Frota, recém-expulso do PSL, para o tucanato. No partido de Bolsonaro, o discurso é o de que Frota recebeu promessas de espaços no governo de SP, comandado por João Doria.

Estranho no ninho 2 Como mostrou o Painel, o presidente da sigla, Luciano Bivar, se engajou pessoalmente na busca de votos pelo expurgo de Frota, que se tornara ferrenho crítico do presidente Bolsonaro.

