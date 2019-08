De olho Mesmo com os sinais de que deve ser sacado do comando do Coaf, Roberto Leonel segue na mira de integrantes do STF e do Judiciário. Esse grupo suspeita de que o chefe do órgão é o elo do trânsito irrestrito de dados sem aval da Justiça entre o conselho, a Receita e a força-tarefa da Lava Jato de Curitiba.

