Bolsonaro vai se reunir com o primeiro colocado da listra tríplice

Prestes a anunciar o nome do próximo procurador-geral da República, Jair Bolsonaro tem um encontro agendado nesta terça (13) com o primeiro colocado da lista tríplice da ANPR (Associação Nacional dos Procuradores da República), Mário Bonsaglia.

Segundo integrantes do Planalto, a reunião foi confirmada nesta segunda (12) e está prevista na agenda do presidente, que ainda não foi divulgada, para o início da tarde desta terça, informa Julia Chaib.

Bolsonaro foi convencido a receber Bonsaglia, o mais votado pela categoria, no fim da semana passada. Seus auxiliares argumentaram que, como ele ainda não havia se decidido sobre quem será o próximo chefe do MPF, valeria a pena conversar com mais um candidato.

O presidente já se reuniu ao menos quatro vezes com o subprocurador-geral Augusto Aras, um dos favoritos na disputa. Além dele, Bolsonaro esteve com o subprocurador Paulo Gonet e o com o procurador regional Lauro Cardoso.

Leia mais notícias do Painel aqui.