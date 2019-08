Após decisão desfavorável à Receita, ministro do TCU recebe intimação para explicar gasto de 2015

Lembrete O ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, recebeu na sexta (9) uma intimação da Receita Federal para comprovar o pagamento de R$ 13,2 mil a um médico cirurgião. A despesa foi declarada, segundo o documento do fisco, no imposto de renda de três anos atrás, no ano calendário de 2015/2016.

Lembrete 2 Dantas compartilhou uma foto da intimação com outros ministros do TCU. A cobrança da Receita chegou três dias depois de ele relatar processo no qual pregou o corte de cerca de R$ 3.000 em bônus dos servidores do fisco.

Quite As reações dos colegas do ministro foram incisivas. Auditores da Receita, já no centro de polêmicas pelo acesso a contas de parentes de integrantes do STF, foram acusados de estarem tentando retaliar e constranger. Aos colegas Dantas disse que ajudou a então companheira a pagar uma rinoplastia —e que tem o comprovante da transação.

