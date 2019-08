Prata da casa Ricardo Liáo, hoje diretor de supervisão do Coaf, é o favorito para ficar com a vaga de Roberto Leonel quando o governo concluir a migração do órgão para o Banco Central. Ele já foi chefe do departamento do BC responsável pelo combate à lavagem de dinheiro. Sua possível ascensão é vista como uma saída técnica e orgânica.

Leia mais notícias do Painel aqui.