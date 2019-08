Diferença entre reprovação e aprovação de Bolsonaro chega ao patamar mais alto em pesquisa

Atentai Cientistas políticos sugerem análise mais detida dos dados da última pesquisa XP/Ipespe, divulgada nesta sexta (9). O estudo do saldo de pontos –a diferença entre aprovação e reprovação de um governo– aponta um desgaste do presidente Jair Bolsonaro no último mês.

Atentai 2 Em janeiro, o saldo positivo da avaliação do governo (aprovação x reprovação) era de 20 pontos (40% contra 20%). Essa diferença foi encolhendo e chegou à marca negativa em maio, quando a reprovação ultrapassou numericamente a aprovação (36% a 34%, respectivamente).

Atentai 3 De maio para cá, os números oscilaram na margem de erro, mas o saldo negativo da percepção do governo alcançou sua maior marca neste mês. Nesta edição da pesquisa, 38% dos entrevistados disseram que a gestão é ruim ou péssima, e 33% que é ótima ou boa, uma diferença inédita de cinco pontos. Nos dois meses anteriores, ela ficou estacionada em um ponto.

Leia mais notícias do Painel aqui.